На Донбассе погиб боец со Львовщины: в июне у него заканчивался контракт

На Донбассе погиб украинский военнослужащий Андрей Алешин. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА в четверг, 23 апреля.

Алешин проходил службу по контракту в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады. О причинах смерти не сообщается.

"Сегодня, 23 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Андрей Алешин, уроженец пгт Славское Сколевского района. Андрей Александрович Алешин родился 28.03.1987 года. Проходил военную службу по контракту в зоне АТО/ООС в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады", – сказано в сообщении.

Как сообщил ZAXID.NET, трехлетний контракт у бойца должен был завершиться в июне 2020 года.

Тело погибшего бойца должны доставить во Львовскую область в ближайшее время. Похороны планируются в воскресенье, 26 апреля. У погибшего бойца остались жена и родители.

В вечерней сводке пресс-центра ООС о смерти бойца не сообщается. Там отметили, что в течение 23 апреля боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня. В ходе боевых действий ранения получили трое военных.

Оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, запрещенные Минскими договоренностями, сообщили в штабе ООС.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как ранее сообщал Фокус: