Саакашвили надеется, что Рада назначит его вице-премьером 30 апреля

Михеил Саакашвили заявил, что голосование за его назначение вице-премьером во вопросам реформ может состояться 30 апреля. Об этом он написал в Facebook.

"Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского и большинства депутатов из "Слуги народа" и других фракций, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг", – отметил он.

Напомним, сегодня утром Михаил Саакашвили выступил на заседании парламентской фракции "Слуга народа" (СН). После этого он приходил в здание Верховной Рады, но вскоре покинул его.

Ссылаясь на слова депутатов СН, "Украинская правда" сообщила, что Саакашвили не удалось убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за его назначение. "По отдельным группам сейчас идет обсуждение и тенденция такова, что те, кто сомневались, – стали против. Мы же здесь не дети – Миша хочет премьерство", – сказал один из депутатов.

Другой источник издания допустил, что Саакашвили может убедить поддержать его кандидатуру другие фракции.

Заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук заявила, что во фракции, вероятно, не будет 70% поддержки кандидатуры Саакашвили на пост вице-премьера, пишет "Цензор.НЕТ".

"Мы сразу говорили, что на рассмотрение парламента это решение может выноситься лишь только после того, когда будет понятно, что есть поддержка фракции не менее 70% депутатов. Сейчас такой поддержки нет. А если не будет поддержки фракции, то и вопрос не будут выносить. Такова внутренняя позиция фракции", – сказала Кравчук.

По ее словам, сторонники и противники назначения Саакашвили во фракции разделились поровну.

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что Верховная Рада возможно будет голосовать за назначение Саакашвили на должность вице-премьера по реформам на следующей неделе.

Как ранее сообщал Фокус:

Саакашвили пообещал, что в случае назначения на должность не будет ругаться с Зеленским, как с Порошенко.