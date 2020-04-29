МАУ запретили везти заробитчан в Великобританию

МАУ из-за запрета Госавиаслужбы отменила рейс PS1118 Киев-Лондон, который должен был состояться в 12:40 29 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook.

Рейс был организован для доставки на работу в Великобританию украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт.

"Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочными контрактами. В этих условиях украинцы могут легально и официально быть трудоустроены и находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не будут потенциальными распространителями на территории Украины COVID-19", – сказано в сообщении.

Запрет на рейс был получен за два часа до вылета без указания оснований.

При этом авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на "преждевременное или в разумные сроки получение решения".

Пассажиры, которые должны были улететь этим рейсом, сейчас находятся в аэропорту "Борисполь".

Глава МИД Дмитрий Кулеба вчера заявил, что украинцы обращаются к властям за помощью с организацией чартеров за рубеж, но получить ее не смогут.

По словам министра, украинские власти не будут помогать гражданам по этому вопросу – это нелогично на фоне борьбы с коронавирусом.

"В условиях пандемии любое путешествие – это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом. На этом фоне нелогично выглядит организация массовых чартеров на вывоз украинцев из страны", – заявил Кулеба.

Как ранее сообщал Фокус: