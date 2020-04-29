ВСУ продавали некачественный антисептик: СБУ накрыла подпольную фабрику

В Киевской области военная контрразведка СБУ выявила подпольное масштабное производство некачественных антисептиков, предназначенных, в том числе, и для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Незаконное производство антисептических средств организовал частный предприниматель. Производство происходило кустарным способом, при этом не производился контроль качества, а также отсуствовали разрешительные документы. Часть поддельных антисептиков предприниматель реализовывал через ряд подконтрольных коммерческих структур военной части ВС Украины и государственному предприятию МО Украины.

"Правоохранители зафиксировали, что производство антисептиков происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества", – говорится в сообщении.

Во время следственных действий сотрудники СБУ обнаружили более 13 тонн спиртового раствора, антифриз, глицерин, а также оборудование для изготовления и разлива фальсификата. Также были найдены наклейки, емкости и около 30 тонн топливно-масляных материалов неизвестного происхождения.

Сейчас открыто уголовное дело по ст. 204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Устанавливается источник происхождения подакцизного товара и весь круг лиц, причастных к сделке.

Предпринимателю грозит срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.

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