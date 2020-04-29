Польша помогла вернуться домой 12 украинцам из закрытого на карантин Марокко

Польская авиакомпания LOT помогла вернуться домой гражданам Украины, которые не могли выехать из Марокко из-за карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Мы благодарим МИД Польши, LOT и Механизм гражданской защиты Европейского союза за помощь 12 гражданам Украины, которые вернулись из Марокко благодаря этому проекту", – заявил он.

В рамках проекта UCPM самолет доставил из Марокко 30 поляков и 110 граждан других стран Европы, в том числе и украинцев.

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