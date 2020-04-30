Мы не СССР. Держать насильно заробитчан в Украине не будут, — Пристайко

Власть не станет препятствовать тем, кто хочет работать вне Украины. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко будет вести переговоры со странами, которые будут заинтересованы в украинских работниках.

Об этом Пристайко сообщил в интервью Сегодня.

Однако, по его словам, Кабмин все же хотел бы, чтобы заробитчане остались дома.

"Государству эти люди очень нужны. Они гибкие, активные, готовы выехать за тысячи километров от родного дома, чтобы зарабатывать. Ведь мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно", – говорит вице-премьер.

Пристайко подчеркнул, что важно понять разницу между заробитчанами, которые постоянно неорганизованно пересекают украинскую границу, чем усиливают риски угрозы распространения коронавируса, и сезонными рабочими, которые едут за границу на 3-6 месяцев.

"Вы же видите, какие области пострадали от коронавируса больше всего. Давайте говорить честно – это области вдоль границы. Поэтому одно дело, когда мы говорим о сезонных работниках, которые едут на сезонные работы на 3-6 месяцев, имея медицинскую страховку, достойную зарплату, формы и условия работы, и делают это не первый год", – считает Пристайко.

Отметим, он имеет в виду работников, которые не договоров за границей и рабочих виз и вынуждены пересекать границу раз в 90 дней. При этом легально устроенные работники имеют трудовые визы и могут оставаться за границей дольше.

Вице-премьер отметил, что в Финляндии сезонные рабочие, которые туда приезжают, "проходят обязательную обсервацию, которую оплачивает правительство или компании, которые их нанимают".

Напомним, вчера МАУ из-за запрета Госавиаслужбы отменила рейс PS1118 Киев-Лондон. Рейс был организован для доставки на работу в Великобританию украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт. Через 9 часов заробитчанам все-таки разрешили вылететь в Лондон. Заробитчане весь день просидели в терминале в ожидании своего рейса. А чтобы добраться до аэропорта потратили еще около суток.

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