Один из крупнейших фестивалей Украины Atlas Weekend отменен из-за коронавируса
Atlas Weekend (один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины) переносят на 2021 год из-за коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
Билеты, приобретенные на нынешний фестиваль, действительны на фестиваль в следующем году. Всем, кто не сможет быть в следующем году, вернут деньги.
"Из-за неподвластных нам обстоятельств, Atlas Weekend перенесен на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать риску гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом", – сказано в сообщении.
Фестиваль проводит переговоры со всеми артистами, чтобы максимально сохранить список выступающих артистов на следующий год.
В этом году Atlas Weekend должен был состояться 7-12 июля 2020. Объявленными хедлайнерами были, в частности, группы Twenty One Pilots, Placebo, Alt-J, рэпер ASAP Rocky.
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