НАПК подтвердило отказ "Слуги народа" от 70 млн грн госфинанироания

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что с 30 апреля приостанавливает финансирование политической партии "Слуга народа".

Об этом говорится на странице НАПК в Facebook.

Сообщается, что финансирование политсилы приостановлено до конца 2020 года в связи с желанием партии "Слуга народа" перенаправить выделяемые ей средства на нужды украинских медиков и средства их защиты от коронавируса.

23 апреля НАПК получило от политсилы заявление о частичном отказе от финансирования уставной деятельности. Общая сумма, от которой отказалась партия – более 70 млн грн.

Сейчас НАПК готовит обращение в Министерство финансов о возможности уменьшения расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий". Минфин должен принять решение о перенаправлении этих средств.

Справка: государственное финансирование предоставляется партиям, которые получили более 5% голосов граждан по результатам выборов 2019 года. Это следующие партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "ЕС" и "Голос". В течение года эти партии в целом должны получить из государственного бюджета 283,5 млн гривен. "Слуга народа" должна была получить из этой суммы 140,5 млн грн.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале марта партия "Слуга народа" заявила, что отказалась от госфинансирования на 2020 год.