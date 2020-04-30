Польские консульства в Украине возобновляют выдачу рабочих виз с 4 мая.

Об этом сообщается на правительственном сайте Польши.

Напомним, польские консульства в Украине временно прекратили работу с 16 марта.

"С 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", – говорится в сообщении.

В связи с этим от 30 апреля заявители, которые имеют соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок, могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.

При этом другие визы пока выдаваться не будут, даже несмотря на наличие актуальной регистрации и всех необходимых документов.

Как пишет издание Money.pl, механизм трудоустройства в Польше во время карантина согласован дипведомствами стран.

"Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что такой шаг является ответом на многократные призывы польских работодателей и работников из Украины.

Отметим, что в ночь с 14 на 15 марта Украина временно прекратила пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей. Ранее издание Bloomberg написало, что без украинских заробитчан польскому строительному сектору грозит обвал.

Как ранее сообщал Фокус: