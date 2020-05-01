Освобожденные из плена в ОРДЛО завершили обсервацию: все тесты негативные
В пятницу завершился срок 14-дневного обсервации украинцев, которых освободили из плена в ОРДЛО по обмену 16 апреля.
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Повторные ПЦР-тесты на коронавирус также дали отрицательный результат.
Двое из освобожденных украинцев возвращаются домой уже в пятницу, но большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация – они будут ее получать в специализированных медицинских учреждениях.
Расходы, связанные с пребыванием и питанием людей в обсервации, взяло на себя государство.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце января президент Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России.
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16 апреля обмен проходил в два этапа. Сначала возле оккупированной Горловки в так называемой "ДНР" украинская сторона получила девять своих граждан. Позже обмен проходил в Луганской области, где Украина вернула еще 11 удерживаемых боевиками человек.
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По словам президента Украины Владимира Зеленского, после карантина может быть более масштабный обмен пленными