Освобожденные из плена в ОРДЛО завершили обсервацию: все тесты негативные

В пятницу завершился срок 14-дневного обсервации украинцев, которых освободили из плена в ОРДЛО по обмену 16 апреля.

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Повторные ПЦР-тесты на коронавирус также дали отрицательный результат.

Двое из освобожденных украинцев возвращаются домой уже в пятницу, но большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация – они будут ее получать в специализированных медицинских учреждениях.

Расходы, связанные с пребыванием и питанием людей в обсервации, взяло на себя государство.

Как ранее сообщал Фокус: