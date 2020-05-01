Австрия и Израиль уже готовы принять украинских заробитчан, – Пристайко
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организовывать чартерные рейсы украинские перевозчики.
Об этом сообщает Украинская правда.
"Идет речь о тысячах людей для трудоустройства, мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые придется осуществить нашим авиалиниям, чтобы перевезти такую группу людей. Ожидают трудоустройства наших людей Польша, Германия, Чехия и вообще страны вокруг Украины", – сказал Пристайко.
Уже проведены переговоры с представителями Австрии и Израиля, в понедельник планируются переговоры с Финляндией.
"К нам уже обратились несколько правительств, с тем, что ожидаются организованные группы украинцев. Я вчера говорил с австрийским министром иностранных дел и речь идет о 802 наших работниках, которых ожидают 44 фирмы. Есть переговоры с Израилем, в понедельник ожидается разговор с финскими коллегами", – говорит Пристайко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинцы обращаются к властям за помощью с организацией чартеров за рубеж, но получить ее не смогут. По словам министра, украинские власти не будут помогать гражданам по этому вопросу – это нелогично на фоне борьбы с коронавирусом.
- Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко будет вести переговоры со странами, которые будут заинтересованы в украинских работниках.