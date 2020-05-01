В Мукачево с понедельника открываются торговые центры и парки

Власти Мукачево разрешили открыть парки и торговые центры с 4 мая, несмотря на то, что общегосударственное ослабление карантина должно начаться с 11 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Горсовета.

"С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан", – сказано в сообщении.

Отмечается, что торговые центры будут работать при условии:

использования посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок;

обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;

проведения дезинфекции всех помещений каждые два часа;

нахождения в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров;

соблюдении дистанции между посетителями не менее 1,5 метров

наличия дезинфекторов на входе.

Как ранее сообщал Фокус:

30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что решение об ослаблении карантина в Черкассах, раньше запланированного срока, является ничем иным, как попыткой мэра города сделать политический рейтинг.