В Мукачево с понедельника открываются торговые центры и парки

Украина
Торговые центры смогут работать при определенных условиях

Власти Мукачево разрешили открыть парки и торговые центры с 4 мая, несмотря на то, что общегосударственное ослабление карантина должно начаться с 11 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Горсовета.

"С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан", – сказано в сообщении.

Отмечается, что торговые центры будут работать при условии:

  • использования посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок;
  • обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;
  • проведения дезинфекции всех помещений каждые два часа;
  • нахождения в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров;
  • соблюдении дистанции между посетителями не менее 1,5 метров
  • наличия дезинфекторов на входе.

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