Обманули людей на миллионы: киберполиция разоблачила "продавцов" масок и антисептиков

Киберполицейские разоблачили сеть мошенников, которые обманули около 1000 человек на сумму в 3,5 млн гривен. Об этом сообщается на сайте Нацполиции в субботу, 2 мая.

Отмечается, что всего действовало 40 мошенников. Они якобы вели нелегальную торговлю средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами.

По данным полиции, злоумышленники, получив предоплату или полную оплату за товар на свои счета, удаляли объявления и переставали выходить на связь.

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"Всего проведено 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях… По результатам изъяты вещественные доказательства: банковские карты, мобильные телефоны, денежные средства", – говорится в сообщении.

В частности, в Днепропетровской области разоблачены две группы, которые в Интернете размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты.

Также указано, что окончательная сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.3. ст.190 УК Украины).

Как ранее сообщал Фокус: