Минздрав завершает подготовку документа по смягчению карантина в Украине, – Ляшко
В Министерстве здравоохранения Украины готовят документ по смягчению карантина с перечнем правил работы для салонов красоты, хозяйственных магазинов и кафе. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.
"Правительством планируется смягчение карантина... Сейчас в Минздраве мы уже финализируем временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозяйственными товарами, работе кафе, автомоек, предоставлении адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное".
Ляшко подчеркнул, что соответствующий документ будет опубликован Минздравом на выходных, чтобы у предпринимателей было время подготовиться к открытию.
"Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий это 120-140 тыс. смертей до конца уже этого года. Такой вот прогноз получил от Kyiv School of Economics", – подчеркнул Ляшко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.
- Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
- Также в Мукачево с понедельника открываются торговые центры и парки. Торговые центры смогут работать при определенных условиях.