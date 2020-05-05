Кабмин назвал перечень разрешенных на время карантина операций
Кабинет министров назвал перечень разрешенных на время карантина операций.
Документ опубликован на Правительственном портале.
На период карантина запрещается учреждениям здравоохранения проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме:
- оказания медицинской помощи на территории областей, Киева, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;
- оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
- оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
- оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
- оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
- проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни.
Пациенты, которым оказывается медпомощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации или плановой операцией, подлежат обязательному ПЦР-тестированию на наличие коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабинет министров планирует продлить карантин в Украине до 22 мая, но часть ограничений снимут с 11 мая. При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством заразившихся коронавирусом в рамках модели адаптивного карантина. Шмыгаль добавил, что в механизм "адаптивного карантина" будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.
- Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге завил, что смягчение карантина в Украине является рискованным шагом на фоне большого количества зараженных