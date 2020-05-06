Депутаты попросили Шмыгаля не отключать энергоблоки АЭС: повысятся цены на электроэнергию
97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не отключать атомные энергоблоки, что, по их мнению, приведет к снижению уровня их безопасности, сократит финансовые показатели "Энергоатома" и увеличит объемы выбросов в атмосферу углекислого газа.
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на документ в распоряжении издания.
"Просим принять меры по недопущению снижения доли атомной электроэнергии в структуре ОЭС (объединенной энергосистеме, - ред.) Украины путем пересмотра показателей Прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год" – говорится в документе.
Также народные депутаты попросили Шмыгаля предоставить расчёты и технико-экономическое обоснование пересмотра энергетического баланса Украины на текущий год.
В документе отмечается, что сокращение производства на атомных энергоблоках в пользу более дорогих производителей "зеленой" и тепловой генерации спровоцировало рост цены на электроэнергию на 13% на "сутки вперед".
Согласно пресс-релизу "Энергоатома", с 5 мая на атомных электростанциях Украины работает 10 из 15 энергоблоков, включая четыре блока на Запорожской атомной электростанции и один на Южно-Украинской АЭС.
"Нужно сокращать работу атомных энергоблоков, потому что, если мы оставим атомные блоки и при этом еще уменьшим производство на возобновляемых источниках энергии, нам пришлось бы платить и за атомную генерацию, которая избыточная, и за ограничения возобновляемых источников", - объясняла остановку атомных энергоблоков временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.
- Министр энергетики Ольга Буславец позже объяснила отключение некоторых энергоблоков АЭС по новому балансу их ремонтом и спадом сезонного потребления электроэнергии.
- Ее советник Александр Трохимец также добавил, что что 3 мая этого года потребление электроэнергии упало почти на 2 ГВт – с 12,946 ГВт до 11,157 ГВт (в сравнении с 3 мая прошлого года).
- Глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.
- Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что мощность всех АЭС упала вдвое с начала года. "Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас", – сказал он.