В Киеве начали использовать барокамеру для лечения больных с коронавирусом

В столичной Александровской больнице начали применять барокамеру при лечении от коронавируса. Об этом написала в Facebook главный врач больницы Людмила Антоненко.

Китайские врачи первыми начали использовать метод гипербарической оксигенации (насыщения всего тела больного кислородом при повышенном давлении) при воспалительном поражении легких и снижении содержания кислорода в крови.

Именно это является классической клинической картиной больного с COVID-19 при тяжелом течении болезни.

Позже эту же методику стали использовать и в США.

В Александровской больнице была барокамера гипербарической оксигенации. По словам Антоненко, врачи долго взвешивали все "за" и "против", изучали работы иностранных врачей, опубликованные в медицинских изданиях. И в конечном итоге включили барокамеру в коронавирусный лечебный процесс.

Напомним, Минздрав разрешил клинические испытания украинского препарата "Биовен", который предназначается для борьбы с коронавирусом.

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