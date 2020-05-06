В Киеве начали использовать барокамеру для лечения больных с коронавирусом
В столичной Александровской больнице начали применять барокамеру при лечении от коронавируса. Об этом написала в Facebook главный врач больницы Людмила Антоненко.
Китайские врачи первыми начали использовать метод гипербарической оксигенации (насыщения всего тела больного кислородом при повышенном давлении) при воспалительном поражении легких и снижении содержания кислорода в крови.
Именно это является классической клинической картиной больного с COVID-19 при тяжелом течении болезни.
Позже эту же методику стали использовать и в США.
В Александровской больнице была барокамера гипербарической оксигенации. По словам Антоненко, врачи долго взвешивали все "за" и "против", изучали работы иностранных врачей, опубликованные в медицинских изданиях. И в конечном итоге включили барокамеру в коронавирусный лечебный процесс.
Напомним, Минздрав разрешил клинические испытания украинского препарата "Биовен", который предназначается для борьбы с коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- В США расширили список симптомов коронавируса. Симптомы могут появиться на протяжении 2–14 дней после заражения.
- Также ученые выяснили, почему существует столько разных симптомов COVID-19. Исследователи предполагают, что ответ кроется в генах.
- Также ученые говорят, что до 70% зараженных коронавирусом могут не иметь симптомов болезни. Люди без симптомов, доля которых в общей массе инфицированных может достигать 55-70%, могут еще четыре недели незаметно для окружающих разносить коронавирус.