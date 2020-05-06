Кернес хочет открыть метро Харькова уже 12 мая

Мэр Харькова Геннадий Кернес хочет возобновить работу метро уже 12 мая.

Об этом он сообщил в комметарии Стране.ua.

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки", – сказал Кернес.

По его словам, в Харькове готовы пускать в вагоны лимитированное количество человек.

"К тому же, это удобный вид транспорта и самый доступный. Метро должно ездить. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами правительства", – сказал мэр Харькова.

Кроме того, Кернес говорит, что уже неделю не может дозвониться до премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Правительство действует неразумно. Надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват. А виноват Шмыгаль", – заявил Кернес.

Отметим, в Офисе президента прогнозируют, что метро в Украине могут запустить в конце июня – начале июля. Междугородний транспорт и внутренние поезда – в середине лета.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Кернес отказывался закрывать метро в Харькове, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за отказ закрыть метро мэра Харькова Геннадия Кернеса может ждать уголовная ответственность.