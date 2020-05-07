В Карпатах выпало 15 см снега. По Украине – штормовое предупреждение
В Карпатах, на горе Поп Иван, ночью выпало 15 см снега. Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Утром на вершине горы было -3°С, сильный ветер – 14-15 м/с. Ограниченная видимость (до 20 м). Снегопады в этом регионе идут еще с 4 мая.
Оператор ГТС в Facebook тоже делится фото майского снега на компрессорной станции Воловец в Карпатах. "Это очень красиво, но немного неожиданно увидеть такую элегантность природы 7 мая", – говорится в сообщении.
Укргидрометцентр, тем временем, объвил штормовое предупреждение по Украине.
Сегодня, 7 мая, в западных, а также в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях пройдут сильные дожди. В Карпатах – мокрый снег. На западе Украины стоит ждать сильного ветра (15-20 м/с).
В связи с плохими погодными условиями объявлен I (желтый) уровень опасности.
Как ранее сообщал Фокус:
- Весна в Украине началась с температурных рекордов. Ночь на 4 марта была самой теплой за 140 лет.
- Также впервые за 140 лет в Киеве не было метеорологической зимы. Устойчивого снежного покрова в столице тоже не было.
-
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украине, и погода принесет нам новые рекорды.