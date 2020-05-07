На заседания ТКГ будут приходить переселенцы, – Ермак

Власти Украины на все следующие заседания Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на востоке Украины в Минске будет приглашать переселенцев из Донбасса.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Украина будет инициатором, Украина будет доминирующей стороной всех последующих переговоров. Более никто не будет ждать. Война идет на нашей территории, гибнут наши люди – поэтому мы сегодня будем занимать доминирующую позицию", – сказал он.

По его словам, Украина представит людей, которые являются представителями оккупированных территорий.

"Это граждане Украины. Это очень важно, потому что очень много людей, которые проживают на территории "Л/ДНР", получили российские паспорта", – говорит глава ОП.

"Потому что монополия, которая существовала 6 лет, когда там сидели только представители "ЛНР" и "ДНР"...Сегодня разгоняется "зрада", но при этом 6 лет все закрывали глаза и сидели с ними за одним столом", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

13 марта Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.

По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".