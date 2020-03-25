Консультационный совет с ОРДЛО пока создавать не будут, – Резников

Заседания ТКГ проходят в режиме видео-конференции

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду состоится по видеосвязи, поэтому на нем не будет приниматься решение о создании консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Зеркало недели.

"ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они, на сегодняшний день, продолжаются", – говорит он.

По его словам, из-за эпидемии коронавируса все происходит в формате конференц-видеосвязи. Подгруппы работают со вторника и продолжат работу до четверга включительно.

"По информации из других подгрупп, на повестке безусловное прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус:

13 марта Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.

По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".

Против такой инициативы выступили свыше полусотни нардепов от "Слуги народа". Они просили Зеленского не допустить создание совета и не легитимизировать ОРДЛО.