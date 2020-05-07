Кернес передумал: метро в Харькове откроют по решению Кабмина

Геннадий Кернес прокомментировал свое заявление о возобновлении работы метро в Харькове уже с 12 мая. Он сказал, что хотел бы открыть метрополитен в период ослабления карантина, однако против решений Кабинета министров не пойдет.

Об этом мэр Харькова заявил в эфире телеканала Наш.

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки", – сказал накануне Кернес.

В своем комментарии телеканалу он уточнил свои слова.

"Когда у меня брали комментарий , я сказал, что хотел бы, чтобы с 12 числа при ослаблении карантина было открыто метро. А метро мы будем открывать согласно общим карантинным рекомендациям от Кабмина... Но те траты, которые мы несем... пусть Кабмин думает, как нам выходить из этого", – сказал Кернес.

Он также добавил, что в существующих условиях необходимо дать возможность работать предпринимателям и малому бизнесу.

Отметим, в Офисе президента прогнозируют, что метро в Украине могут запустить в конце июня – начале июля. Междугородний транспорт и внутренние поезда – в середине лета.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Кернес отказывался закрывать метро в Харькове, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского.