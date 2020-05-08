"Нужно помнить, к чему приводит ненависть". Зеленский обратился к нации в День памяти и примирения
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения. Его обращение опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.
По словам главы Украины, Украина отмечает "подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции".
"В этот день Украина вместе со всем цивилизованным миром говорит: Never again. Никогда снова. Сегодня это два самых важных слова для истории человечества и его будущего. И они не могут стать формальностью", – говорит президент.
В своей речи Зеленский привел слова одних из участников Второй мировой войны и напомнил о 100 тыс. убитых в Бабином Яру, и 7 тыс. сожженных и расстрелянных в Корюковке.
"Вот почему мы говорим "никогда снова". Вот почему мы должны помнить, к чему приводит ненависть, агрессия и сумасшедшая идеология о мировом господстве одной нации", – добавил президент.
Также Зеленский заявил, что за шесть лет войны погибло 8 млн украинцев. "Во Второй мировой погиб каждый пятый украинец", – сказал глава Украины.
"А сегодня наши мужественные парни и девушки защищают Украинское государство, наш суверенитет и целостность. Ради мира, который нам так нужен. Ради процветания независимой Украины. Ради следующий поколений", – говорит Зеленский.
Под конец речи президент добавил, что в пгт Меловом, где он сейчас и находится, уже скоро будет восстановлен "символ памяти всех, кто погиб за Украину".
Сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный тем, кто погиб во время Второй мировой войны. Памятный день установлен указом пятого президента Петра Порошенко от 24 марта 2015 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Половина опрошенных украинцев считают 9 мая днем победы "советского народа в Великой Отечественной войне".
- Беларусь стала единственной страной, которая отказалась отменять парад на День победы. Александр Лукашенко даже позвал 9 мая посетить Минск глав других государств.