Для выезда в Британию украинцам нужно разрешение МИД, – посольство

Украина запретила выезд своих граждан в Великобританию без разрешения МИД. Об этом сообщает британское посольство в Украине.

Таким образом, украинские граждане, имеющие разрешение на проживание в Британии или желающие туда попасть, должны получить соответствующее разрешение внешнеполитического ведомства.

"Граждане Украины, которые имеют статус резидента в Объединенном Королевстве и которые планируют поездку туда, должны подтвердить свой статус ", – говорится в сообщении.

Британское посольство заявило, что поддерживает этот процесс, а также, что поможет в получении такого разрешения в случае обращения граждан в посольство за 72 часа до вылета рейса.

"Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе проживания в Великобритании", – сообщили в ведомстве.

Представители дипмиссии также заявили, что новые правила касаются, как прямых перелетов в Великобританию, так и пересечения границ со странами, у которых открыто авиасообщение с королевством.

При этом отмечается, что окончательное решение о въезде в Великобританию всегда принимается пограничными силами страны по прибытию граждан.

Отметим, что правозащитники уже заявляли о том, что ограничения на выезд из Украины незаконны, а подобная практика нарушает Конституцию Украины, которая гарантинует право гражданина свободно покинуть свою страну за исключением некоторых ограничений, установленных законом.

При этом, в апреле в парламенте был зарегистрирован законопроект о защите населения от распространения инфекционных болезней (рабочий номер 3321), в случае принятия которого, правительство на время карантина получит право запрещать выезд граждан за границу. А премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в условиях пандемии украинские заробитчане смогут отправиться на зароботки только в случае легального трудоустройства на срок от трех месяцев, соблюдения социальных гарантий и условий труда.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинцы обращаются к властям за помощью с организацией чартеров за рубеж, но получить ее не смогут.