Черновицкая область вводит адаптивный карантин

Украина
Карантин продлен в школах и детских садах, а также продлено действие ограничений в отношении движения транспорта

В Черновицкой области комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести в области адаптивный карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.

В области продлили запрет на:

  • работу непродовольственных магазинов,
  • предоставление стоматологических услуг,
  • посещение детских и спортивных площадок,
  • пребывание в общественных местах без масок,
  • проведение массовых мероприятий.

При этом, комиссия позволила восстановить работу:

  • кафе, ресторанов и других заведений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос),
  • адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов,
  • музеев.

Карантин продлен в школах и детских садах, а также продлено действие ограничений в отношении движения транспорта. Особый режим выезда и въезда в Черновицкой области продолжает работу.

Как ранее сообщал Фокус: