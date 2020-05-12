Меркель назначила консультанта по медреформе в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам беседы с премьер-министром Денисом Шмыгалем назначила советника, который будет давать консультации для реализации медицинской реформы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

В ходе беседы Шмыгаль подчеркнул, что медреформа в Украине будет продолжена, несмотря на то, что коронавирус показал ее недостатки.

"Мы сейчас думаем о возможной корректировке некоторых аспектов реформы. В этом вопросе мы будем ориентироваться, в том числе, и на немецкую медицинскую систему, которая в сегодняшних условиях лучше всех в Европе отреагировала на вызовы", – отметил глава Кабмина.

В свою очередь Меркель предложила украинской стороне консультативную помощь в этом вопросе.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. В рамках второго этапа реформы, который начался 1 апреля 2020 года, больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет Национальная служба здоровья.

Как ранее сообщал Фокус:

4 мая, Зеленский заявил, что из-за старта второго этапа медреформы украинские врачи нуждаются в помощи, а 50 тыс. из них находятся под угрозой увольнения. В связи с этим он призвал МОЗ разработать меры по устранению ошибок реформы.

На следующий день, 5 мая, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что МОЗ собирается сохранить финансирование учреждений системы здравоохранения на уровне 2019 года и разработать новые тарифы на медуслуги.