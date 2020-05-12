Криклий хочет возобновить работу общественного транспорта через 10 дней

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что министерство прилагает все усилия, чтобы после окончания карантина 22 мая транспорт смог постепенно восстановить свою работу.

Об этом Криклий заявил на встрече с автомобильными перевозчиками, передает пресс-служба министерства.

"Работаем сейчас над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате – с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекцией, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест. Как министр инфраструктуры я защищаю вас, перевозчиков и всех работников отрасли, поэтому настаиваю на этом", – сказал Криклий.

По его словам, ведомство подготовило предложения по поэтапному восстановлению перевозок.

"Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем и прорабатываем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта", – говорит он.

Ранее Криклий рассказал, как будет работать общественный транспорт после 22 мая.

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