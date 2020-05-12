Антикоррупционный нацсовет при Зеленском не собирался с июля 2019 года

Украина
Согласно действующему указу президента формально Нацсовет до сих пор возглавляет бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка

Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, который был перезапущен президентом Украины Владимиром Зеленским в июне прошлого года, собирался на заседание всего один раз, в июле 2019 года.

Об этом глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский сообщил в Facebook, сославшись на ответы Офиса президента на информационные запросы и комментарий бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки.

При этом совет до сих пор возглавляет Рябошапка. Также в его состав входят уволенные экс-глава Таможенной службы Максим Нефедов, экс-глава Налоговой службы Сергей Верланов и бывший глава СНБО Александр Данилюк. В последний раз изменения в состав Нацсовета вносились 31 июля 2019 года.

Также, по данным департамента документального обеспечения ОП, в регистрационно-справочной базе входящей и исходящей служебной корреспонденции отсутствуют протоколы заседаний Нацсовета.

Единственное заседание Нацсовета при Зеленском состоялось 18 июля.

"Нацсовет по антикоррупции может быть эффективным инструментом. В качестве примера, по результатам первого заседания был решен вопрос с запуском работы Антикоррупционного суда, с восстановлением ответственности за незаконное обогащение, с перезапуском НАПК, а также внесены изменения в УПК, которыми устранен ряд препятствий в быстром и эффективном расследовании",  – прокомментировал идею перезапуска Нацсовета Рябошапка.

При этом он отметил, что после его назначения генпрокурором в ОП перестали интересоваться Нацсоветом, а сам он уже не мог им руководить, поскольку видел в этом конфликт интересов.

В соответствии с положением о Нацсовете  – это консультативно-совещательный орган, который регламентируется и контролируется президентом Украины. Его задачей является совершенствование антикоррупционной стратегии, анализ предотвращения коррупции и улучшение координации между антикоррупционными органами.

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