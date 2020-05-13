Не более 100 человек в вагоне. Госпродпотребслужба разработала новые правила работы метро

Метро в Украине запустят лишь после распоряжения правительства. И сделают это в самый последний момент смягчения карантина.

Об этом заявил председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан, пишет Сегодня.

По его словам, возобновление работы метрополитена возможно не ранее 1 июня, если количество инфицированных будет сокращаться. В метро будут действовать ограничения допуска пассажиров на станции и в поезда. Среди требований – соблюдение социальной дистанции, обязательные индивидуальные средства защиты, а на станциях – регулярная дезинфекция.

Кроме того, на станциях будут ограничения количества пассажиров.

"Например, не будут пускать в вагоны более 100 человек и будут контролировать отъезд каждого поезда со станции", – пояснил Рубан, добавив, что это только приблизительные цифры.

В вагоне метро один человек сможет находиться на площади в 10 квадратных метров или соблюдать дистанцию с другим пассажиром в полтора метра. К пропуску людей на станции и в вагоны власть хочет привлекать полицию и муниципальную варту.

"Да, будут проблемы с очередями и со скоплением пассажиров в вагонах. Но технически это все можно отрегулировать, заранее все объяснив гражданам", – отметил он.

Также Рубан считает, что смягчение карантина, которое началось 12 мая, уже показало массу проблем. В частности, появилась проблема с накоплением людей на остановках автобусов и на трамвайных станциях. По его словам, люди игнорируют все требования по безопасности, заходят в салоны без масок и без специальных пропусков, которые дают право на проезд.

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