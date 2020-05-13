Не более 100 человек в вагоне. Госпродпотребслужба разработала новые правила работы метро
Метро в Украине запустят лишь после распоряжения правительства. И сделают это в самый последний момент смягчения карантина.
Об этом заявил председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан, пишет Сегодня.
По его словам, возобновление работы метрополитена возможно не ранее 1 июня, если количество инфицированных будет сокращаться. В метро будут действовать ограничения допуска пассажиров на станции и в поезда. Среди требований – соблюдение социальной дистанции, обязательные индивидуальные средства защиты, а на станциях – регулярная дезинфекция.
Кроме того, на станциях будут ограничения количества пассажиров.
"Например, не будут пускать в вагоны более 100 человек и будут контролировать отъезд каждого поезда со станции", – пояснил Рубан, добавив, что это только приблизительные цифры.
В вагоне метро один человек сможет находиться на площади в 10 квадратных метров или соблюдать дистанцию с другим пассажиром в полтора метра. К пропуску людей на станции и в вагоны власть хочет привлекать полицию и муниципальную варту.
"Да, будут проблемы с очередями и со скоплением пассажиров в вагонах. Но технически это все можно отрегулировать, заранее все объяснив гражданам", – отметил он.
Также Рубан считает, что смягчение карантина, которое началось 12 мая, уже показало массу проблем. В частности, появилась проблема с накоплением людей на остановках автобусов и на трамвайных станциях. По его словам, люди игнорируют все требования по безопасности, заходят в салоны без масок и без специальных пропусков, которые дают право на проезд.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине не будет резких изменений относительно работы общественного транспорта до 22 мая. Большинство пассажиров сможет им пользоваться уже после этой даты. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
- Метро в Украине могут запустить в конце июня – начале июля. Междугородний транспорт и внутренние поезда – в середине лета. Об этом на встрече с журналистами off the record (не под запись) рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.