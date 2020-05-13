В Киеве начали работать пункты приема использованных масок (адреса)

Со среды, 13 мая, в Киеве заработали 14 пунктов по сбору использованных средств индивидуальной защиты, в частности масок и респираторов.

Об этом написал депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии горсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой в Facebook.

"Первые 14 пунктов по сбору использованных масок и перчаток открыты! 10 пунктов в магазинах Billa + 4 пункта в магазинах METRO Cash&Carry уже оснащены контейнерами и отныне работают", – написал он.

Как пишет Укринформ, во время презентации проекта были продемонстрированы одноразовые контейнеры, которые были изготовлены специально с целью утилизации противоэпидемических защитных медицинских изделий. Контейнеры произведены из плотного картона.

По словам Ялового, после заполнения контейнера человек в защитном костюме будет запаковывать его в полиэтилен и доставлять на утилизацию.

Утилизация будет происходить путем сжигания в два этапа. Первый этап – при температуре 750-800 градусов, на втором этапе – остатки будут сжигаться при температуре 1200 градусов.

"Город Киев уже второй год активно внедряет раздельный сбор мусора. И нынешняя ситуация показывает нам, что есть виды мусора, которые нам еще нужно будет выделять. Карантин продолжается, поэтому такой проект, о котором мы сегодня говорим, очень актуальный", – отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Отмечается твакже, что заинтересованность проектом уже выразили в Харькове и Мариуполе.

Отдать на утилизацию использованы маски и перчатки можно в магазинах сети Billa:

– ул. Гришко, 3;

– проспект Маяковского, 85;

– Бессарабская площадь, 2;

– ул. Тростянецкая, 1-а;

– Дарницкая площадь, 1;

– Воздухофлотский проспект, 56-а;

– ул. Голосеевская, 13-а;

– Майдан Независимости, ТЦ "Глобус";

– ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;

– ул. Попудренко, 40.

А также в магазинах сети METRO Cash & Carry:

– проспект Григоренко, 43;

– Кольцевая дорога, 1-в;

– проспект С. Бандеры, 26-в;

– ул. С. Лифаря, 2-а.

Пункты приема будут работать по графику работы магазинов.

Вывозить и утилизировать использованные средства индивидуальной защиты будут отдельные компании, которые получили лицензии на эти виды деятельности: ООО "Центр экобезопасности и гигиены" и ООО "ДСЛ-2010".

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