Зеленский сменил глав СБУ в Киеве и трех областях
Президент Украины Владимир Зеленский издал указы о смене начальников Управлений СБУ в Киеве и Киевской области, а также Житомирской и Одесской областей. Указы опубликованы на сайте главы государства.
"Освободить Болдыря Сергея Владимировича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", – говорится в тексте указа №179/2020. Сергей Болдырь был на этой должности с 27 августа 2019 года.
Указом №182/2020 Зеленский назначил на эту должность Олега Головаша, который до этого возглавлял УСБУ в Житомирской области (с 19 августа 2019 года) и был с нее уволен указом № 178/2020.
На должность руководителя Управления СБУ в Житомирской области президент указом №181/2020 назначил Сергея Лысака.
Также Зеленский подписал указы №№180/2020 и 183/2020 о смене руководителя Управления СБУ в Одесской области: место Виталия Харченко (был назначен 23 сентября 2019 года) эту должность занял Виктор Доровский.
Как ранее сообщал Фокус:
- 14 апреля контрразведка Службы безопасности задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и подготовке террористических актов. В частности, ему инкриминируют подготовку убийства Адама Осмаева по заказу российских спецслужб.
- 15 апреля следственный судья Шевченковского районного суда Киева избрал меру пресечения генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову. Он будет находиться под стражей до 14 июня включительно.