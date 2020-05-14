За зарплаты и надбавки врачам, лечивших больных COVID-19, отвечает НСЗУ, – Степанов

Украина
Поэтому глава МОЗ призывает НСЗУ как можно скорее подписать контракты с медучреждениями, чтобы врачам можно было выплатить положенные им средства

За 300-процентные надбавки врачам, которые борются с коронавирусом, отвечает Нацслужба здоровья. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Соответственно, НСЗУ должна ускорить подписание контрактов с медцсреждениями, чтобы врачи как можно быстрее получили выплаты.

"Требую от НСЗУ как от центрального органа исполнительной власти, который в полном объеме обеспечен всем необходимым для заключения договоров и средствами для выплат, ускорить процесс подписания договоров", – говорит Степанов.

Министр добавил, что уже на этой неделе всем медикам, которые работали с больными COVID-19, выплатят полные надбавки за март.

Также Степанов добавил: "От скорости работы Нацслужбы зависит и то, когда медработники получат свою зарплату за апрель".

Как ранее сообщал Фокус: