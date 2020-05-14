За зарплаты и надбавки врачам, лечивших больных COVID-19, отвечает НСЗУ, – Степанов

За 300-процентные надбавки врачам, которые борются с коронавирусом, отвечает Нацслужба здоровья. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Соответственно, НСЗУ должна ускорить подписание контрактов с медцсреждениями, чтобы врачи как можно быстрее получили выплаты.

"Требую от НСЗУ как от центрального органа исполнительной власти, который в полном объеме обеспечен всем необходимым для заключения договоров и средствами для выплат, ускорить процесс подписания договоров", – говорит Степанов.

Министр добавил, что уже на этой неделе всем медикам, которые работали с больными COVID-19, выплатят полные надбавки за март.

Также Степанов добавил: "От скорости работы Нацслужбы зависит и то, когда медработники получат свою зарплату за апрель".

Как ранее сообщал Фокус:

Врачи, которые борются с коронавирусом, будут получать надбавки до 300% от своей заработной платы. Соответствующее постановление принял Кабмин.

В Житомире выплатили тройные оклады медикам, которые непосредственно работают с больным COVID-19.

Врачи Винницкой районной больницы устроили массовый протест после того, как вместо обещанной тройной зарплаты в качестве доплаты за борьбу с коронавирусом, им доплатили 86 копеек.