"Нафтогаз" объяснил, почему сократил должность Витренко

В "Нафтогазе" объяснили сокращение должности исполнительного директора Юрия Витренко "оптимизацией внутренней организационной структуры, функционала и обязанностей между подразделениями".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В рамках трансформации группа "Нафтогаз" оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями. В частности, уже реструктурирован ряд функций дивизиона "Интегрированный газ", долгосрочного планирования, рыночных исследований и долгосрочного прогнозирования, корпоративных коммуникаций, общего операционного руководства и др. Аналогично будет реструктурирован функционал исполнительного директора группы", – сообщили в компаниии изданию.

Компания напомнила, что наблюдательный совет назначил Отто А. Ватерландера главным исполнительным директором "Нафтогаза", также он сохранил за собой пост исполнительного директора по трансформации. Он будет отвечать за внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализации кросс-функциональных процессов и разработки баз данных процессов.

Отметим, сам Витренко сообщил, что через два месяца его уволят из компании.

Первой причиной увольнения он назвал свою активную позицию в борьбе с "Газпромом", что не понравится ни России, ни ее "бизнес-партнерам в Украине". Последней же каплей стал подготовленный его командой детальный анализ возможностей предъявить новые иски к "Газпрому" на 17 млрд долларов.

Второй такой причиной Витренко считает конфликт с главой правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, который стал "частью системы власти".

"Мое увольнение – это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла. В свою очередь, этим пользуются те, кто держит Коболева в этом кресле", – говорит Витренко.

Напомним, что в СМИ и соцсетях давно сообщалось о конфликте Витренко и Коболева. В конце июля 2019 года Коболев подтвердил, что у него есть "практичный" конфликт с Витренко, который "активно развивается". Также он добавил, что кофикт начался еще в прошлом году, но подробнее его обсуждать отказался, сославшись на "политические перспективы господина Юрия".

В августе прошлого года Витренко сказал, что причиной конфликта стал процесс управленческой трансформации компании.

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