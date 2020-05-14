В Минобразования рассказали, когда начнут работу детские сады
Открытие детсадов пройдет на третьем этапе выхода из карантина с учетом решений местных комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенно-экологической безопасности.
Об этом сообщила и.о. министра образования Любомира Мандзий на своей странице в Facebook.
"Учреждения дошкольного образования смогут возобновить работу согласно разработанной Правительственной дорожной карте выхода страны из карантина и в случае положительной динамики - снижения показателей заболеваемости. Общенациональное открытие садиков будет возможным на 3 этапе дорожной карты с учетом решений комиссий ТЭБ и ЧС территориальных единиц", – пишет Мандзий.
По ее словам, Минобразования совместно с Минздравом разрабатывают рекомендации для соблюдения мер безопасности в дошкольных учреждениях.
"Будет выдан так называемый коронавирусный протокол, который будет включать требования санитарного врача и рекомендации МОН относительно работы учреждений образования в условиях пандемии. Для того, чтобы дети и воспитатели, значительная часть которых в зоне риска, имели возможность вернуться в учреждения образования, детские сады должны соответствовать всем требованиям безопасности. Требования для всех будут одинаковые", – говорит Мандзий.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут.
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В Киеве с 18 мая возобновится рассылка приглашений в детсады через систему электронной записи, которая была приостановлена на время карантина.
- В апреле Минобразования уже предлагал в 2020 году не проводить выпускные вечера и последние звонки в школах из-за пандемии коронавируса.
- Из-за продления карантина до 22 мая учебный год в украинских школах завершится дистанционно.