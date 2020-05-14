В Минобразования рассказали, когда начнут работу детские сады

Открытие детсадов пройдет на третьем этапе выхода из карантина с учетом решений местных комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенно-экологической безопасности.

Об этом сообщила и.о. министра образования Любомира Мандзий на своей странице в Facebook.

"Учреждения дошкольного образования смогут возобновить работу согласно разработанной Правительственной дорожной карте выхода страны из карантина и в случае положительной динамики - снижения показателей заболеваемости. Общенациональное открытие садиков будет возможным на 3 этапе дорожной карты с учетом решений комиссий ТЭБ и ЧС территориальных единиц", – пишет Мандзий.

По ее словам, Минобразования совместно с Минздравом разрабатывают рекомендации для соблюдения мер безопасности в дошкольных учреждениях.

"Будет выдан так называемый коронавирусный протокол, который будет включать требования санитарного врача и рекомендации МОН относительно работы учреждений образования в условиях пандемии. Для того, чтобы дети и воспитатели, значительная часть которых в зоне риска, имели возможность вернуться в учреждения образования, детские сады должны соответствовать всем требованиям безопасности. Требования для всех будут одинаковые", – говорит Мандзий.

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