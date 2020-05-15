Пьяный мужчина разгуливал по центру Львова с винтовкой

В центре Львова патруль "Муниципальной охраны" задержал нетрезвого мужчину, который разгуливал по городу с ружьем. Об этом сообщил администратор "Горячей линии города Львова" в Facebook.

"Патруль муниципальной стражи заметил подозрительного мужчину, который неадекватно вел себя. Проведя поверхностный осмотр, патрульные обнаружили оружие - ружье с прицелом ", – говорится в сообщении.

Начальник управления безопасности города Юрий Диль рассказал изданию ZAXID.NET, что задержанный уже не раз попадался на глаза патрульным "Муниципальной охраны" в нетрезвом состоянии.

"Ему около 50 лет. Этот человек уже много раз встречался муниципалам, когда распивал алкогольные напитки в центре города. Его забирали в наш социальный центр, однако он оттуда постоянно убегал. Называет себя Евгением, но мы этого точно не знаем, потому что у него никогда нет при себе документов. Когда сегодня патруль заметил, что он снова пьян, еще и имеет при себе сумку в которой носят оружие, то попросили его открыть ее. Он это без возражений сделал", – рассказал Диль.

После обнаружения у мужчины ружья патруль вызвал полицию, чтобы установить его личность и проверить имеет ли он разрешение на ношение и хранение этого оружия.

В полиции уточнили, что в сумке оказалась пневматическая винтовка с прицелом. Это оружие не является боевым и на него не нужно иметь никаких разрешений. У мужчины при себе были документы на оружие, в том числе чеки из магазина.

На нарушителя был составлен админпротокол за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии. Он заплатит 136 грн штрафа.

Как ранее сообщал Фокус:

6 мая, в Днепре 15-летний подросток открыл стрельбу по автомобилям и людям с балкона второго этажа жилого дома. Во время стрельбы он кричал "я – миллионер" и угрожал прохожим "вынести мозги".

В Харькове 14-летний подросток устроил стрельбу в одном из супермаркетов.