Статистика коронавируса в Украине на 16 мая: 528 новых случаев

По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, прирост новых случаев заражения увеличился: накануне было 483, за день до того – 422 новых случая.

Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных (+21 за сутки), 4906 пациентов выздоровели (+433 за сутки).

Статистика коронавируса по регионам:

– Винницкая область – 700 случаев;

– Волынская область – 599 случаев;

– Днепропетровская область – 806 случаев;

– Донецкая область – 121 случай;

– Житомирская область – 540 случаев;

– Закарпатская область – 858 случаев;

– Запорожская область – 365 случаев;

– Ивано-Франковская область – 1200 случаев;

– Кировоградская область – 441 случай;

– город Киев – 2221 случай;

– Киевская область – 1143 случая;

– Львовская область – 969 случаев;

– Луганская область – 42 случая;

– Николаевская область – 236 случаев;

– Одесская область – 734 случая;

– Полтавская область – 263 случая;

– Ровенская область – 1104 случая;

– Сумская область –161 случай;

– Тернопольская область – 1065 случаев;

– Харьковская область – 773 случая;

– Херсонская область – 167 случаев;

– Хмельницкая область – 235 случаев;

– Черновицкая область – 2647 случаев;

– Черкасская область – 363 случая;

– Черниговская область – 105 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 года в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45038 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 15 мая в Украине было 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 483 новых случая.