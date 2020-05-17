В Минздраве считают, что сдержали вспышку COVID-19 закрытием метро

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что если бы в стране не запретили работу метро из-за пандемии, то больницы бы не справились с наплывом больных. Об этом сообщил министр на брифинге.

"Если посмотреть на результат, которого мы достигли (закрытием метро – ред.), то это - уменьшение распространения и недопущения пиковых нагрузок, то есть пиковых заболеваний, когда одновременно начинает болеть большое количество людей, и, конечно, в таком случае не справляется система здравоохранения, то есть она просто не может принимать больных в связи с полной занятостью всех коек. Нам удалось это сдержать", – говорит Степанов.

По словам министра, на данным момент в стране загруженность больничных коек составляет не более 13%.

Кроме этого, Степанов подчеркнул, что Украина не первая и не последняя страна в мире, которая прекратила работу метро с началом пандемии коронавируса. Степанов привел в пример китайский город Ухань, столицу Франции Париж, Лондон, а также крупные города в Индии.

Отметим, что Госпродпотребслужба разработала новые правила работы метро. Возобновление работы метрополитена возможно не ранее 1 июня, если количество инфицированных будет сокращаться.

В метро будут действовать ограничения допуска пассажиров на станции и в поезда. Среди требований – соблюдение социальной дистанции, обязательные индивидуальные средства защиты, а на станциях – регулярная дезинфекция.

Как ранее сообщал Фокус: