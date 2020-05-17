В Минздраве считают, что сдержали вспышку COVID-19 закрытием метро
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что если бы в стране не запретили работу метро из-за пандемии, то больницы бы не справились с наплывом больных. Об этом сообщил министр на брифинге.
"Если посмотреть на результат, которого мы достигли (закрытием метро – ред.), то это - уменьшение распространения и недопущения пиковых нагрузок, то есть пиковых заболеваний, когда одновременно начинает болеть большое количество людей, и, конечно, в таком случае не справляется система здравоохранения, то есть она просто не может принимать больных в связи с полной занятостью всех коек. Нам удалось это сдержать", – говорит Степанов.
По словам министра, на данным момент в стране загруженность больничных коек составляет не более 13%.
Кроме этого, Степанов подчеркнул, что Украина не первая и не последняя страна в мире, которая прекратила работу метро с началом пандемии коронавируса. Степанов привел в пример китайский город Ухань, столицу Франции Париж, Лондон, а также крупные города в Индии.
Отметим, что Госпродпотребслужба разработала новые правила работы метро. Возобновление работы метрополитена возможно не ранее 1 июня, если количество инфицированных будет сокращаться.
В метро будут действовать ограничения допуска пассажиров на станции и в поезда. Среди требований – соблюдение социальной дистанции, обязательные индивидуальные средства защиты, а на станциях – регулярная дезинфекция.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине не будет резких изменений относительно работы общественного транспорта до 22 мая. Большинство пассажиров сможет им пользоваться уже после этой даты. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
- Метро в Украине могут запустить в конце июня – начале июля. Междугородний транспорт и внутренние поезда – в середине лета. Об этом на встрече с журналистами off the record (не под запись) рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.