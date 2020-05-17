В течение недели стабильно сухой и солнечной погоды можно не ждать, – синоптик

На неделе не стоит ждать стабильно сухой и солнечной погоды. Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

"В течение недели стабильно сухой, солнечной погоды – не ждать, воздух будет свежим. Т.е. за +20 градусов отметки термометров переходить не будут", – сообщила Диденко.

Также она добавила, что циклоны Fiona и Erna приносят в северую часть Европы дожди и ветры, в то время как атлантические антициклоны Quirinius 1 и Quirinius 2 "организуют сухую солнечную погоду" в большинстве стран Центральной, Южной, Западной и Восточной Европы.

Завтра же в Украине стоит ожидать влияние антициклона, поэтому на значительной части территории страны осадков не предвидится.

"А вот в северных областях, южных и на части западных пройдут дожди. Возможны грозы. Западный ветер усилится до штормовых значений", – пишет Диденко.

Температура воздуха 18 мая в Украине в течение дня составит 14-18 градусов тепла, на Закарпатье и в Черновицкой области – до 20 градусов выше нуля, на севере Украины – +10-13 градусов, на юге – +17-23.

В киеве завтра ожидается дождь. Ночью может быть гроза. Вся неделя в столице будет дождливой.

Как ранее сообщал Фокус:

Весна в Украине началась с температурных рекордов. Ночь на 4 марта была самой теплой за 140 лет.