Табу на мягкие игрушки. МОЗ разработало правила работы детсадов во время карантина

Украина
Проект рекомендаций вынесли на общественное обсуждение. Предложения принимают до 19 мая

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект распоряжения главсанврача с рекомендациями для работы детских садов во время карантина.

Обсуждение продлится до конца дня 19 мая.

В этом документе для работы дошкольных учреждений предлагаются такие условия:

  • всем работникам дошкольных учреждений измерять температуру перед началом работы. Если температура больше 37,2 градусов или есть признаки вирусного респираторного заболевания, то воспитатель к работе не допускается;
  • измерять температуру тела детям при входе и каждые четыре часа в течение дня. Если температура выше 37,2 градусов, то дети не допускаются в садик. Если температуру обнаружили в течение дня, то ребенка изолируют с соответствующим информирования медиков и родителей;
  • утренняя встреча ребенка должно происходить воспитателем вне здания. Родители должны быть в защитной маске;
  • на входе в заведение должно быть антисептик для обработки рук.

На период карантина в детсадах запрещается использовать: тканевые многоразовые полотенца, мягкие игрушки, ковры с длинным ворсом. Также запрещены утренники, праздники  и мероприятия при участие детей, больше чем из одной группы, и в присутствии родителей.  Кроме того, запрещается находиться в обуви в закрытом помещении.

Рекомендуется ограничить занятия и игры, которые предусматривают физический контакт между детьми и персоналом, а также использование дополнительного инвентаря.

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