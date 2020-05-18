Посольство Украины в Венгрии частично возобновило консульский прием

Посольство Украины в Венгрии частично восстановило консульский прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического учреждения.

В посольстве сообщили, что посещение будет происходить с соблюдением противоэпидемических требований.

"В связи с ослаблением карантинных ограничений в Будапеште, в Посольстве Украины в Венгрии частично восстановлен консульский прием граждан. Прием происходит в будние дни, кроме четверга, с 9.00 до 12.00 исключительно по предварительной записи по телефону: +36-14-22-41-22 (звонить с 13.00 до 14.00, в остальное время запись осуществляется по возможности)", – говорится в сообщении.

В дипучреждении отметили, что учитывая отсутствие регулярных рейсов между Украиной и Венгрией не могут быть совершены консульские действия, которые предусматривают использование дипломатической почты (заграничный паспорт, истребование документов, некоторые вопросы гражданства и тому подобное).

В помещении для посетителей может находиться только один человек (либо одна семья) обязательно в маске.

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