Ляшко рассказал, когда может быть восстановлено авиасообщение с Евросоюзом
Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина может восстановить авиасообщение с ЕС уже с 15 июня.
Об этом он сообщил в интервью The Page.
Однако, по его словам, такое возможно при условии, возобновление авиасообщения возможно, если не будет ухудшаться ситуация с коронавирусом.
При этом, главный санврач говорит, что решение о возобновлении работы общественного транспорта в нормальном режиме будет принято в ближайшее время.
"Вместе с общественным транспортом будет открываться и межобластное сообщение. Авиационное сообщение внутри страны – это один из этапов. Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в ЕС. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС", – сказал Ляшко.
При этом, открытие авиасообщения с Евросоюзом возможно при определенных эпидемических условиях.
"Мы рассматриваем ЕС, смотрим на его динамику и потенциально тоже готовы открывать границы, но при условии, что в своей стране мы будем иметь возможность и способность системы здравоохранения реагировать на опасность, когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50%", – говорит Ляшко.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до двух лет.
- Криклий также сообщил, что регулярные авиаперевозки запустятся в зависимости от готовности других стран принимать украинцев.
- Министерство инфраструктуры Украины обсуждает организацию авиарейсов после ослабления карантина с Египтом, Турцией и Грузией.