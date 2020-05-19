Статистика коронавируса в Украине на 18 мая: 260 новых случаев инфицирования

По состоянию на утро 19 мая в Украине подтверждено 18 876 случаев COVID-19, 5632 человек выздоровели, 548 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 260 случаев, 356 человек выздоровели, 13 – умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Отметим, что за минувшие сутки зафиксировано наименьшее количество новых случаев заражения с 8 апреля (когда подтвердили 224 новых случая).

Всего в Украине исследовано 239 961 образцов методом ПЦР.

Заболели 1348 ребенка и 3696 медиков. На амбулаторном лечении находятся 12 898 человек, из них 1114 детей и 3025 медработников. Нуждались в госпитализации 5978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 245 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 548 человек, из них 27 медработников.

В целом 5632 пациента уже выздоровели, в частности 5276 медработников, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

Винницкая обл. - 751 (405 выздоровели)

Волынская обл. - 635 (158)

Днепропетровская обл. - 843 (104)

Донецкая обл. - 131 (42)

Житомирская обл. - 573 (185)

Закарпатская обл. - 911 (197)

Запорожская обл. - 385 (196)

Ивано-Франковская обл. - 1235 (524)

Киев - 2359 (285)

Киевская обл. - 1245 (212)

Кировоградская обл. - 445 (326)

Луганская обл. - 42 (23)

Львовская обл. - 1098 (216)

Николаевская обл. - 263 (98)

Одесская обл. - 784 (80)

Полтавская обл. - 264 (203)

Ровенская обл. - 1188 (370)

Сумская обл. - 164 (98)

Тернопольская обл. - 1081 (619)

Харьковская обл. - 816 (163)

Херсонская обл. - 168 (132)

Хмельницкая обл. - 267 (67)

Черкасская обл. - 376 (217)

Черновицкая обл. - 2742 (682)

Черниговская обл. - 110 (31).

Как ранее сообщал Фокус: