Статистика коронавируса в Украине на 18 мая: 260 новых случаев инфицирования

Украина
356 человек выздоровели, 13 – умерли

По состоянию на утро 19 мая в Украине подтверждено 18 876 случаев COVID-19, 5632  человек выздоровели, 548 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 260 случаев, 356 человек выздоровели, 13 – умерли. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Отметим, что за минувшие сутки зафиксировано наименьшее количество новых случаев заражения с 8 апреля (когда подтвердили 224 новых случая).

Всего в Украине исследовано 239 961 образцов методом ПЦР.

Заболели 1348 ребенка и 3696 медиков. На амбулаторном лечении находятся 12 898 человек, из них 1114 детей и 3025  медработников. Нуждались в госпитализации 5978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 245 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 548 человек, из них 27 медработников. 

В целом 5632 пациента уже выздоровели, в частности 5276 медработников, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

  • Винницкая обл. - 751 (405 выздоровели)
  • Волынская обл. - 635 (158)
  • Днепропетровская обл. - 843 (104)
  • Донецкая обл. - 131 (42)
  • Житомирская обл. - 573 (185)
  • Закарпатская обл. - 911 (197)
  • Запорожская обл. - 385 (196)
  • Ивано-Франковская обл. - 1235 (524)
  • Киев - 2359 (285)
  • Киевская обл. - 1245 (212)
  • Кировоградская обл. - 445 (326)
  • Луганская обл. - 42 (23)
  • Львовская обл. - 1098 (216)
  • Николаевская обл. - 263 (98)
  • Одесская обл. - 784 (80)
  • Полтавская обл. - 264 (203)
  • Ровенская обл. - 1188 (370)
  • Сумская обл. - 164 (98)
  • Тернопольская обл. - 1081 (619)
  • Харьковская обл. - 816 (163)
  • Херсонская обл. - 168 (132)
  • Хмельницкая обл. - 267 (67)
  • Черкасская обл. - 376 (217)
  • Черновицкая обл. - 2742 (682)
  • Черниговская обл. - 110 (31).

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