Кинотеатры в Украине могут открыть 1 июля, – Минкульт

Исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко сообщила, что Кабмин планирует разрешить работать всей культурной сфере, включая кинотеатры и концерты, на последнем этапе снятия карантина, предварительно с 1 июля.

Об этом передает Нromadske.

"В целом, мы рассчитывали, что с 1 июля будут сняты ограничения (на работу культурных учреждений). Но эти наши расчеты и горизонт планирования полностью зависит от той эпидемиологической ситуации, которая есть в государстве", – сказала Фоменко.

В то же время Фоменко уточнила, что на этапе смягчения карантина кинотеатры могут заработать с некоторыми ограничениями. По ее словам, в правительстве рассматривают вариант открытия кинотеатров с ограничением в 30% от доступных мест в зале.

"То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30%", – сказала Фоменко.

Министр признала, что подобные меры станут убыточными для владельцев кинотеатров.

"Такое количество людей (в залах кинотеатров), скажем, не покрывает те расходы, на которые рассчитывает объект хозяйствования", – сказала она.

Как ранее сообщал Фокус:

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