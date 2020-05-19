Зеленский готов к встрече в "нормандском формате", – Резников

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников заявил президент Украины Владимир Зеленский готов к новой встрече в "нормандском формате", но российская сторона не обеспечила выполнение договоренностей, достигнутых во время прошлой встречи в Париже.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Интерфакс-Украина.

"Мне кажется, что это было бы возможно даже в режиме видеоконференции. Была бы на это, как говорится, политическая воля всех четырех лидеров. Я вам точно могу сказать, что президент Украины готов к этой встрече и этому разговору. Но действительно сегодня происходит на всех различных уровнях обсуждение и инвентаризация, выполнили ли все стороны те договоренности, которые были достигнуты в Париже 9 декабря", – сказал Резников.

Он добавил, что лично предлагал руководителю российской делегации в ТКГ Борису Грызлову провести эту инвентаризацию.

"Например, давайте посмотрим, есть ли сегодня доступ представителей Международного комитета Красного Креста в места удерживания лиц. К сожалению, Российская Федерация не обеспечила выполнение этой договоренности, хотя их лидер, президент Владимир Путин был и подтвердил, что они готовы этого достигать", – отметил Резников.

Первый замглавы делегации Украины в ТКГ также указал, что не удалось договориться о начале работ в двух местах на Донбассе, где должны открыться КПВВ, которые имеют гуманитарное значение.

"Кстати, Украина со своей стороны в Золотом сделала все необходимое. Пока что какие-то ремонтные работы с той стороны не начались, хотя мы дали им все гарантии безопасности", – сказал Резников.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что до конца своего пребывания на посту сможет завершить войну на Донбассе.