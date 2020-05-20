Гладковскому отказали в отмене подозрения

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в отмене подозрения бывшему первому секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу адвоката в деле Гладковского на постановление следователя судьи ВАКС от 04.05.2020, которым было отказано в удовлетворении жалобы об отмене подозрения, объявленного 18.10.2019 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

"По результатам судебного заседания коллегия судей отказала в удовлетворении поданной апелляционной жалобы и оставила решение следственного судьи от 04 мая 2020 года без изменений", – сказано в сообщении.

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