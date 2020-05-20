На Тернопольщине 90-летняя бабушка смогла побороть коронавирус

На Тернопольщине от Covid-19 выздоровела 90-летняя женщина.

Об этом сообщил заместитель главы Монастыриской РГА Павел Дронь на своей странице в Facebook.

"Монастыриский район постепенно выходит из пандемии. Всего обследовано в районе на Covid-19 – 1503. Осталось до выздоровления 16 инфицированных из 194. Поздравляем с выздоровлением от коронавируса госпожу Анну Дякуник, 90 лет, из села Красеев", – пишет Дронь.

12 больных находятся на самоизоляции. Остальные лечатся в медицинских учреждениях. В частности, один пациент – в Монастыриском госпитале. Его состояние – средней тяжести. Еще трое больных – в Тернопольской больнице. У них болезнь протекает легко.

Как ранее сообщал Фокус: