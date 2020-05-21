На Донбассе погиб командир батальона спецназначения "Луганск-1"

На Донбассе погиб командир полицейского батальона "Луганск-1" полковник Сергей Губанов. Об этом проинформировала в Facebook Национальная полиция Украины.

Трагедия произошла 20 мая около 21.30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района.

"В Луганской области погиб комбат Сергей Губанов. Во время выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения. Устанавливаются все обстоятельства этого трагического события", – говорится в сообщении.

В Нацполиции уточняют, что ранения трех бойцов – тяжелые. Им оказывают помощь врачи военного госпиталя.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в Twitter, что Сергей Губанов погиб в результате подрыва оккупантами мины на пути боевой патрульной группы.

Батальон "Луганск-1" бы создан в 2014 году из добровольцев в структуре ГУ МВД Украины в Днепропетровской области. С 2015 года переведен в структуру ГУ НП в Луганской области. Сергей Губанов командовал батальоном с декабря 2015 года.

Батальон Луганск-1 – полицейское подразделение, который патрулирует населенные пункты вдоль линии разграничения. Он был создан в 2014 году из добровольцев в структуре ГУ МВД Украины в Днепропетровской области. С 2015 года переведен в структуру ГУ НП в Луганской области. Сергей Губанов командовал батальоном с декабря 2015 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Лидеры самопровозглашенных донбасских "республик" практически синхронно выступили с заявлениями, что перевели свои "вооруженные силы" в состояние боевой готовности и готовы начать наступление. Причиной этого решения названы "обстрелы и провокации" со стороны Объединенных сил.