Он и так высокий. В Минсоцполитики не ждут резкого повышения уровня бедности из-за кризиса

Оснований для существенного повышения уровня бедности в Украине в 2020 году из-за кризиса нет. Об этом сообщило Минсоцполитики.

В министерстве отметили, что в последние годы уровень бедности в Украине по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) постоянно снижался: с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году. За 9 месяцев 2019 года этот уровень уменьшился и составил 41,4% против 45,0% в соответствующем периоде 2018 года.

Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, по итогам 2019 уровень бедности (по критерию затраты ниже фактического прожиточного минимума) ожидается на уровне 38,5%, что на 4,7 процентного пункта лучше значения 2018 года. Однако по итогам 2020 года уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 п.п. выше значения 2019 года.

Поэтому в министерстве считают, что опубликованные на днях данные ЮНИСЕФ о "резком росте уровня бедности с 27,2% до 43,6%" являются некорректными и нуждаются в уточнении.

Напомним, в отчете ЮНИСЕФ говорится, что уровень бедности в Украине значительно возрастет из-за сокращения доходов в результате пандемии COVID-19. Если события будут развиваться по менее угрожающему сценарию (на основе последних макропрогнозов Кабмина), то ожидается, что уровень бедности по абсолютному критерию вырастет с 27,2% до 43,6%. Если по более угрожающему сценарию, то уровень бедности достигнет 50,8%.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что конец эпохи бедности в стране не наступил из мирового кризиса. Кроме этого, он прокомментировал данные ЮНИСЕФ, в которых говорится, что 6 млн украинцев могут оказаться за чертой бедности.

"У них мировая статистика, они сравнивают прожиточный минимум, а в целом средняя зарплата у нас меньше. Это не совсем адекватная (в хорошем смысле) информация об Украине. Кажется оценивалось, что это все люди, которые будут получать 5–6 тысяч гривен. И они считают, что они бедные. Да – это очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. У них $250 – это мизерные зарплаты. У нас – это тоже маленькая зарплата, но не является бедностью", – считает президент.

По данным Минсоцполитики, в апреле этого года фактический размер прожиточного минимума в месяц на одного человека составлял 3846 грн (с учетом суммы обязательных платежей – 4411 грн ), для детей до 6 лет – 3597 грн, для детей от 6 до 18 лет – 4422 грн, для трудоспособных лиц – 3983 грн (с учетом суммы обязательных платежей – 4948 грн), для лиц, утративших трудоспособность, – 3264 грн.

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