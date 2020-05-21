Киевстар исправил неполадки: "Домашний интернет" снова работает (обновлено)
Компания "Киевстар" сообщила о временных трудностях в работе "Домашнего интернета", которые возникли из-за аварии.
"Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы восстановить работу сервисов как можно скорее", – говорится в сообщении "Киевстара", размещенном в Facebook.
Ориентировочный срок восстановления работы – сегодня, до 18:00. Позже пресс-служба "Киевстара" добавила, что работы продвигаются успешно, поэтому сервис может возобновить работу раньше.
"Киевстар" также извинился за неполадки и пообещала выплатить компенсации пострадавшим.
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В компании сообщили, что исправили неполадки и сейчас "Домашний интернет" работает в обычном режиме.
"Друзья, наши специалисты приложили все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу "Домашнего интернета". Причиной трудностей стал сбой в работе оборудования. По состоянию на 14:00 услуга работает в обычном режиме. Рекомендуем абонентам перезагрузить компьютеры и роутеры для дальнейшей корректной работы", - говорится в сообщении.
В "Киевстаре" добавили, что пользователям "Домашнего интернета", которые не смогли воспользоваться сервисом, автоматически предоставлена компенсацию в виде нетарифицируемых услуг, о чем они в ближайшее время получат SMS-сообщения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава НКРСИ заявлял, что в Украине в 2020 году может появиться связь 5G. По его словам, на данный момент анализируются частоты, которые могут быть использованы для 5G.
- Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G. Это позволит обмениваться информацией в 20 раз, а в некоторых случаях, и в 100 раз быстрее, чем сети 4G.