В Ровенской области отказались смягчать карантин: много заболевших

В Ровенской области не будут смягчать карантинные ограничения из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом.

Об этом написал в Facebook глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"Такое решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в соответствии с эпидситуацией в области", – написал он.

По его словам, за минувшие сутки в Ровенской области зафиксировали 66 случаев заболевания, а это антирекорд для области.

По данным Коваля, была обнаружена вспышка коронавируса в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В учреждении подтверждены 12 случаев: 6 сотрудников и 6 подопечных. Из них 8 госпитализированы.

"Интернат закрыт для посетителей. Контактные лица обследуются. Для локализации вспышки проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия", – сообщил Коваль.

"Подчеркиваю, в связи с продолжением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор, остаются", – отметил он.

Если в течение 7 дней в области будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение.

Всего в Ровенской области заразились 1287 человек. Больше только в Киеве, Черновицкой и Киевской областях.

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