В Ровенской области отказались смягчать карантин: много заболевших
В Ровенской области не будут смягчать карантинные ограничения из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом.
Об этом написал в Facebook глава областной государственной администрации Виталий Коваль.
"Такое решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в соответствии с эпидситуацией в области", – написал он.
По его словам, за минувшие сутки в Ровенской области зафиксировали 66 случаев заболевания, а это антирекорд для области.
По данным Коваля, была обнаружена вспышка коронавируса в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В учреждении подтверждены 12 случаев: 6 сотрудников и 6 подопечных. Из них 8 госпитализированы.
"Интернат закрыт для посетителей. Контактные лица обследуются. Для локализации вспышки проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия", – сообщил Коваль.
"Подчеркиваю, в связи с продолжением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор, остаются", – отметил он.
Если в течение 7 дней в области будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение.
Всего в Ровенской области заразились 1287 человек. Больше только в Киеве, Черновицкой и Киевской областях.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Кабмин определил даты смягчения карантинных ограничений. С 22 мая запускается городской и пригородный транспорт, открываются отели (без ресторанов и бассейнов), разрешаются спортивные мероприятия без зрителей. С 25 мая открываются метро и детсады. В регионах будет действовать так называемый адаптивный карантин: ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС (комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – ред.).
- Метро в Киеве будет работать с 25 мая в обычном режиме без изменений в графике. Спецпропусков не будет, об этом сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.